Horas depois de na TVI ter estreado, no domingo, o programa 'Big Brother', a Netflix usou as suas redes sociais para fazer uma publicação onde aparentemente se refere à versão portuguesa do reality show.

"O 'The Circle Portugal' já começou e ninguém me avisou?", pode ler-se no Twitter da plataforma de streaming.

Nos comentários da publicação não faltaram seguidores que associaram estas declarações à estreia do novo 'Big Brother Zoom'.

"O 'BB Zoom' imitou o 'The Circle'", apontou um internauta. "A TVI juntou 'BB' e 'The Circle", refere outro.

Importa referir que 'The Circle' é um reality show onde os participantes se mudam para um prédio de apartamentos mas nunca se encontram. O conceito foi adotado pelo 'Big Brother' durante os primeiros 14 dias de programa, uma forma de garantir que nenhum dos participantes entra na casa mais vigiada do país infetado com o novo coronavírus.

