Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon e Kristin Davis estão de volta para mais uma temporada de 'And Just Like That...', a sequela da série 'O Sexo e a Cidade', que foi exibida entre 1998 e 2004.

As gravações da terceira temporada já arrancaram e esta semana foram divulgadas as primeiras fotos de Sarah Jessica Parker a dar novamente vida a Carrie Bradshaw.

Percorra a galeria e veja as fotos com os primeiros looks da atriz na nova temporada.

