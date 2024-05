O festival de Cannes arrancou no passado dia 14 de maio e estende-se até amanhã, dia 25. Pelas várias passadeiras vermelhas do evento passaram inúmeros looks elegantes.

Na rubrica 'Looks da Semana' do Fama ao Minuto destacamos alguns dos visuais mais elegantes que 'desfilaram' ao longo destes dias, nos quais se destaca o facto de grande parte serem monocromáticos.

Com predomínio da cor preta, houve ainda destaque para muitos visuais em branco, salmão e verde.

Veja as fotografias na galeria.

Leia Também: Kelly Rowland manifesta-se após discussão em Cannes