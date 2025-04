O romance entre Cher, de 78 anos, e Alexander 'AE' Edwards, de 39, mantém-se forte, como uma fonte partilhou com a People.

Cerca de dois meses depois da última vez que surgiram juntos em público, Alexander 'AE' Edwards esteve sem Cher no Coachella, no fim de semana, o que pode ter lavado muitos a achar que a relação não estava numa boa fase. No entanto, os fãs não precisam de se preocupar.

"Eles estão juntos e muito feliz", garantiu um representante de Cher em conversa com a revista.

