Leandro usou este domingo a sua conta oficial de Instagram para se mostrar profundamente indignado com as fotografias que mostram o largo número de militantes que se juntaram no XXI Congresso do PCP durante o presente fim de semana.

"Tanta gente a morrer a fome por não terem como trabalhar, e estes filhos da... a fazerem isto! Sou artista mas também sou humano e não aguento estar calado", começa por referir o músico, que devido à pandemia de Covid-19 teve de cancelar ou adiar grande parte dos seus concertos.

"Podem até dizer que as palavras deviam ser outras, mas quais? Não podemos deixar acabarem com todos nós desta maneira! Todos juntos temos que por fim a este filme de terror", termina Leandro deixando clara a sua indignação.

[Publicação partilhada pelo cantor]

