Cate Blanchett marcou presença no lançamento da temporada de 2025 do Nacional Theatre, em Londres, na noite da passada terça-feira.

A atriz, de 55 anos, deu nas vistas com o look escolhido, um fato verde azeitona acetinado e composto por três peças: umas calças, um colete e um blazer. Em termos de calçado, a artista usou uns ténis brancos. O cabelo estava apanhado num coque baixo e os óculos completaram o look.

Recorde-se que Cate anunciou recentemente que pretende reformar-se daqui a pouco tempo.

