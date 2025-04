O desfile da coleção Cruise 2026 da Chanel decorreu na passada terça-feira no Lago Como, em Itália.

A marca francesa escolheu o palácio Villa d'Este para mostrar as novas peças e tendências e, como não podia deixar de ser, o evento contou com a presença de várias caras conhecidas do mundo do entretenimento.

Fernanda Torrres foi uma das convidadas, bem como Keira Knightley, Lupita Nyong'o, Margaret Qualley e até figuras públicas portuguesas. A mulher e a filha de José Mourinho, Matilde Faria e Matilde Mourinho, estiveram presentes, tal como a designer de joias fez questão de partilhar nas redes sociais.

Clique na galeria e veja quem mais marcou presença.

Leia Também: Celebridades de Hollywood reunidas em estreia de filme de super-heróis