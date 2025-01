Meses depois da cerimónia se ter realizado, a Vogue britânica publicou um artigo sobre o casamento da filha de José Mourinho, destacando várias imagens destes dia especial.

Matilde Mourinho, recorde-se, casou-se com Danny Graham no dia 12 de outubro de 2024.

O casal conheceu-se quando ainda era adolescente, relata a revista, mas só uma década depois é que Danny "ajoelhou-se durante uma viagem a Portugal".

"Ele ajoelhou-se na praia perto da casa da minha família", lembrou Matilde Mourinho. "Não podia ter sido mais perfeito. Ele contou com a participação do meu irmão, que foi a maior surpresa, tendo em conta que costumo ser difícil de surpreender. Depois passamos a noite em casa com a minha família, a comer pizza e a beber vinho para comemorar, e ligamos aos nossos amigos e familiares para partilhar as novidades", recordou ainda.

Ao falar do vestido de noiva, da Chanel, destacou: "Eu e a minha mãe ficamos logo entusiasmadas. Inicialmente, não tinha nenhum design específico em mente, por isso comecei a explorar os arquivos da alta costura da Chanel. O vestido que me cativou era da coleção de outono de 1996 - o ano em que nasci, o que o tornava com mais significado. Parece intemporal, com toques modernos, e era perfeito para o clima de outubro".

Um dia depois de o artigo ter sido publicado na Vogue, Matilde Mourinho partilhou na sua página de Instagram várias imagens do casamento, este sábado.

