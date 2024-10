No passado dia 12 de outubro, Matilde Mourinho deu o nó com o seu namorado de longa data, Danny Graham, numa romântica cerimónia que aconteceu em Azeitão, Setúbal.

Esta quinta-feira, dia 17, a filha do treinador partilhou novas imagens do enlace no qual mostra um pormenor até agora não visto: o véu.

A peça conjugou na perfeição com o vestido de noiva de Matilde, que se destacou pelo seu rendado, decote em barco e manga comprida.

Ora veja:

Leia Também: Matilde Mourinho já casou (e há fotografias)