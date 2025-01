Andie MacDowell confessa-se "mais feliz que nunca" a viver na Carolina do Sul, depois de ter deixado Hollywood quando os filhos saíram de casa.

"Mudei-me para a Carolina do Sul e estou, verdadeiramente, a tratar de mim mesma. Já faltava. Depois dos meus filhos saírem, senti um vazio gigante na minha vida, porque eram tão importantes para mim", revelou no programa 'The Drew Barrymore Show'.

A atriz é mãe de Margaret Qualley e Rainey Qualley, que seguiram a mãe numa carreira na representação, e de Justin Qualley, frutos da relação com o ex-marido, Paul Qualley.

"Na verdade, foi a Margaret que me disse que devia estar a viver o meu melhor momento, mas não estava. Mas agora estou. E estou mais feliz que nunca."

Leia Também: "Um ano a recuperar". O papel que estragou a pele de Margaret Qualley