A curiosidade sobre 'Scoop' já era grande mas agora tornou-se ainda maior. O filme que vai recriar a polémica entrevista do príncipe André, em 2019, à BBC, poderá vir a contar com uma imagem polémica dos bastidores que nunca foi tornada pública.

O autor do registo fotográfico é Mark Harrison, que desempenhava funções na estação televisiva à época, e que garante que a fotografia é "muito chocante", principalmente se for "retirada do contexto", explicou, citado pelo Daily Mail.

"Há muito mais coisas sobre aquele dia que ainda não são do domínio público", garantiu Mark Harrison, aumentando assim o interesse sobre 'Scoop', que ainda não tem data de estreia prevista.

Recorde-se que a entrevista em causa, dada em 2019, aconteceu pouco antes do afastamento de André da vida pública da família real e a perda do título honorário da cidade de York.

