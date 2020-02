Foram divulgados esta terça-feira os novos retratos oficiais dos reis Felipe VI e Letizia e das filhas, princesa Leonor e infanta Sofia. Imagens da autoria da fotógrafa Estela de Castro que em entrevista à Hola contou como foi privar com os monarcas durante o trabalho.

"Foram muito acolhedores e não me puseram nervosa. Foi muito fácil trabalhar com eles. São muito naturais e muito profissionais", começou por dizer.

A fotógrafa frisou que esta foi uma experiência inesquecível, da qual guarda as melhores impressões dos reis espanhóis pela gentileza e simplicidade: "Ao conhecê-los fiquei surpreendida pela forma como foi tudo normal. As coisas fluíram".

Estela revelou ainda que as fotografias foram registadas em duas manhãs, durante o fim de semana para que Leonor, de 14 anos, e Sofia, de 12, não tivessem de faltar às aulas. As fotografias em estilo monárquico foram captadas no Palácio Real, as mais formais no Palácio da Zarzuela.

