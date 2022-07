É um dos temas da semana e, possivelmente, do ano. Rita Pereira é sempre um nome que gera opiniões, sejam elas boas ou más, mas desta vez as coisas tomaram proporções um pouco mais alargadas.

O penteado, de origem africana, da atriz deu origem a várias críticas e acusações de "apropriação cultural". No primeiro vídeo publicado por Rita Pereira com o novo visual é possível ver as longas tranças enquanto dança ao som de uma canção que fala sobre racismo.

Rapidamente começaram a surgir comentários que apontavam a figura pública como alguém que se estaria a tentar apropriar da cultura negra. "Tu não és preta para os brancos, vocês nunca vão ser pretos", é apenas um dos vários exemplos.

Rita Pereira decidiu, então, não só responder diretamente a estes comentários como optou, ao longo dos dias seguintes, por voltar a mostrar-se com as longas tranças. Publicou até, no dia 20 de julho, um longo texto onde se defendeu dos ataques de que foi alvo.

"Fui das primeiras pessoas (não afro descendente) a falar de racismo em televisão, sem medo do que isso implicaria. Não sou eu, uma branca privilegiada, que devo falar sobre isto, mas tendo consciência plena deste privilégio e da influência que tenho no meu país, não posso ficar calada, deixando que me apontem o dedo como 'desinformada'", escreveu.

Por se ter discutido tanto este tema ao longo dos últimos dias, optámos por escolher Rita Pereira como a autora da Foto da Semana.

De recordar que Maria Sampaio foi outros dos nomes que se viu também envolvido nesta polémica, tendo-se manifestado nas redes sociais mais do que uma vez.

Leia Também: Maria Sampaio frisa: "O assunto nunca foi as tranças da Rita Pereira"

Por sua vez, Carolina Deslandes, autora da música cantada por Irma Ribeiro, não ficou calada e manifestou-se: "Não a escrevi com nenhum pretensão de viver uma realidade que não é minha ou de me apropriar de nada, simplesmente ela é a minha melhor amiga e eu só pus em verso as coisas que ela me dizia que sentia diariamente. Acho que esse é o trabalho do poeta - entregar-se à história do outro. Peço desculpa se isso ofendeu de alguma forma, nunca foi a minha intenção.

E a Irma não veio ter comigo a pedir a canção, eu fiz a canção porque é uma conversa que temos diariamente e eu quis meter em verso aquilo de que falávamos. Só. A culpa é minha. Peço mais uma vez desculpa se ofendi alguém e se pareceu que a intenção foi de apropriação. Não foi isso que quis fazer".

Entretanto, também Irma Ribeiro quebrou o silêncio e comentou toda a agitação que se gerou.

Leia Também: Racismo: Irma reage a duras críticas ao tema 'Filha da Tuga'

Leia Também: Rita Pereira com números bombásticos no Instagram em semana polémica