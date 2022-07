"Não me passem atestados de burrice ou não ponham palavras na minha boca! O assunto nunca foi as tranças da Rita [Pereira], já usei, ela já usou outras vezes, e tantas outras mulheres e homens usam". Foi com estas palavras que Maria Sampaio começou o mais recente texto que partilhou nas stories da sua página de Instagram.

Esta quarta-feira, depois de Rita Pereira ter quebrado o silêncio após toda a polémica, Maria Sampaio voltou a manifestar-se na rede social.

"Foi a parte da letra da música associada, e eu aproveitei para falar que pela experiências que vivi de preconceito até quando as tinha e de vivências da minha família, decidi não voltar a usar! Mas não disse que era errado os outros usarem! A base está no que elas representam para um povo! E como ainda são marginalizados pelo uso das mesmas, tal como a Rita referiu no seu último post", destacou.

© Instagram

Numa outra publicação, continuou: "O peso que a Rita tem mediaticamente e o facto de, por acaso, estar de tranças, abafou o assunto base: pessoas brancas ou de pele clara proferirem as palavras 'para os brancos sou preta' e isso sim, ofendeu muita gente, pessoas que sofrem o real preconceito neste país e no mundo pela cor da pele que têm! Esta é a base! Se alguém se sentir ofendido com as minhas palavras então eu devo sim pedir desculpa! Seja neste assuntou, seja noutro qualquer".

Antes de terminar, escreveu ainda: "[...] O racismo não é individual, é coletivo, por isso peço que revejam sempre os vossos atos e as vossas palavras! Pessoas negras também não são todas iguais, achar que são também é racismo".

© Instagram

Maria Sampaio frisou também que não se vai "calar" e vai sempre lutar contra o racismo.

© Instagram

© Instagram

