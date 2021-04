Esta segunda-feira, 19 de abril, iniciou-se a terceira fase de desconfinamento com a reabertura de novos setores, nomeadamente culturais. Os teatros voltaram a abrir portas e Marta Andrino foi uma das atrizes que matou saudades dos palcos.

O companheiro da atriz, Frederico Amaral, assinalou o dia nas redes sociais com uma adorável fotografia que mostra não só a atriz como os filhos do casal António e Manuel. Enquanto Marta aparece dentro das instalações do Teatro Armando Cortez, em Lisboa, os meninos enviam-lhe beijinhos do lado de fora do vidro para lhe desejar boa sorte no regresso ao trabalho.

"Hoje a mãe e milhares de profissionais voltam ao Teatro. Já não era sem tempo", escreveu o ator na legenda da imagem. Ora veja.

Leia Também: Marta Andrino regressa a Lisboa e deixa "missão" nos Açores