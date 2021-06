Lili Caneças partilhou esta quarta-feira, dia 16, com os seus seguidores do Instagram um verdadeiro 'tesourinho' que nos faz recuar até à sua adolescência.

Trata-se de uma imagem antiga de quando a famosa socialite tinha apenas 15 anos.

"Quando tinha 15 anos, a certeza de que ia estudar para a Califórnia, casar com o Marlon Brando e ser muito feliz", recorda Lili, atualmente com 77 anos, na legenda do encantador registo.

Ora veja:

Leia Também: Ruth Marlene assistida no hospital devido à Covid-19