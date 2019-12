Lindsay Lohan partilhou esta segunda-feira, dia 23, uma fotografia que deixou os fãs (muito) intrigados.

Trata-se de uma imagem onde a atriz, de 33 anos, posa diante do espelho com uma túnica larga. O look evidenciou uma aparente barriguinha e rapidamente levantou entre os fãs a suspeita de que esta poderia estar grávida.

"Estás grávida?", é a questão que mais se repete na caixa de comentários.

Veja abaixo a imagem que deu origem ao rumor:

