Foi no dia em que completou 52 anos de vida, a 24 de julho, que Jennifer Lopez resolveu presentear os seus seguidores do Instagram com a Foto da Semana - a imagem que veio confirmar o namoro da cantora com Ben Affleck.

Na fotografia em questão, que promete ficar na história dos grande amores de Hollywood, o casal troca um beijo apaixonado.

J.Lo e Ben Affleck reacenderam a chama da paixão e deixaram o amor falar mais alto quase 20 anos depois de terem começado a namorar.

A imagem que correu o mundo © Reprodução Instagram/ Jennifer Lopez

Conheceram-se em 2002, durante as filmagens de 'Duro Amor'. A cumplicidade foi evidente no grande ecrã e tornou-se bem real fora dele, levando a cantora a pedir o divórcio de Cris Judd.

Seguiu-se o pedido de casamento, que viria a ser cancelado em setembro de 2003. Meses depois, no início de 2004, o fim do namoro foi confirmado.

Agora, volvidos 17 anos desde a rutura oficial e depois de muitos amores e desamores na vida de ambos, Jennifer Lopez e Ben Affleck estão novamente juntos e mais felizes que nunca.

