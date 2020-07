A semana começou com uma triste notícia. Depois de dias sem se saber do paradeiro de Naya Rivera, o corpo da artista foi encontrado no lago Piru, na Califórnia, onde a atriz desapareceu.

A confirmação da morte de Naya, que se popularizou pela participação na série 'Glee', deixou o mundo de luto e os colegas atores não tardaram em homenageá-la.

No mesmo dia em que foi dada a confirmação das autoridades, o elenco da série musical reuniu-se no lago para uma comovente homenagem. De mãos dadas, prestaram um longo e sentido silêncio em memória de Naya - imagem que destacamos como a Foto da Semana.

© Getty

