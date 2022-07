Anitta foi uma das atuações mais esperadas do Rock in Rio Lisboa. No passado domingo, último dia do festival da Bela Vista, foram milhares as pessoas que dançaram ao som das animadas músicas da artista brasileira.

Com gente de várias nacionalidades entre o público, a certo momento, Anitta pegou numa bandeira espanhola e acenou com a mesma em palco.

A atitude não foi bem vista por muitas pessoas que a consideraram desrespeitosa para com os portugueses.

A cantora respondeu à polémica, referindo: "Eu sei que a bandeira que peguei é de Espanha, ok? Só quis mostrar o meu amor por Espanha também. Não sou doida e achei que era a bandeira de Portugal! Mas eu não tinha a bandeira de Portugal".

Várias personalidades saíram em defesa de Anitta, como foi o caso de Ana Garcia Martins, Agir ou Heitor Lourenço.

Algum tempo depois, a artista voltou a abordar o assunto lamentando a falta de reconhecimento e o preconceito que continua a existir em relação ao seu trabalho.

"Carmen Miranda foi crucial para a cultura durante tempos de guerra. Lutou, batalhou, revolucionou. Mas faleceu triste pois não teve o reconhecimento merecido. E isso aprendi com minha musa. Se não me quiser me reconhecer, tem problema não. Eu mesma me darei meus merecidos créditos. E quem disse que estou me achando? Está coberto de razão. Mas a humildade sempre prevalecerá", notou.



