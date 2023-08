A semana começou de luto para o mundo da representação e em especial para os integrantes da popular série da HBO 'Euphoria'.

Angus Cloud, que dava vida à personagem Fezco na série, morreu no passado dia 31 de julho, aos 25 anos. A notícia foi avançada pelo TMZ, que recebeu um comunicado da família. "É com o coração partido que hoje nos despedimos de um ser humano incrível", começava por referir a nota.

Na semana anterior, o jovem tinha sofrido um grande desgosto com a morte do pai, tendo ficado fortemente abalado. "O único consolo que temos é saber que agora o Angus está junto do pai, que era o seu melhor amigo", dizia ainda o mesmo comunicado, salientando também os problemas de saúde mental que o ator enfrentava.

Leia Também: Angus Cloud, estrela de 'Euphoria', morre aos 25 anos

Foi a mãe de Angus que fez a chamada para os serviços de emergência. Durante a ligação - e segundo referiu a TMZ - Lisa Cloud Mclaughlin relatou uma "possível overdose" e informou que Angus não tinha pulsação. A morte do ator foi declarada ainda no local.

Leia Também: Foi a mãe de Angus Cloud quem fez a chamada de emergência

Assim que foi divulgada a notícia da morte do jovem ator, multiplicaram-se as homenagens, tendo tido especial destaque as dos seus colegas de 'Euphoria'. Enquanto Storm Reid escrevia que "as lágrimas não param de cair" e Javon Dalton, que interpretava o irmão mais novo de Cloud na série, afirmava que o ator era "família para sempre", Zendaya, a protagonista, reagiu posteriormente à maioria dos seus colegas, mas salientou a gratidão que sentia "por ter tido a oportunidade de o conhecer nesta vida, de chamá-lo de irmão, de ver os seus olhos calorosos e gentis e o seu sorriso brilhante".

Também a suposta namorada do ator (a relação nunca foi confirmada), Sydney Martin, reagiu à trágica notícia, publicando 'emojis' de corações partidos nas redes sociais.

Leia Também: Suposta namorada e famosos reagem à morte de Angus Cloud

Também Sydney Sweeney, com quem o ator contracenou em 'Euphoria' e de quem era amigo próximo, partilhou o que estava a sentir naquele momento de dor, através da publicação de várias fotografias onde aparecem juntos e um texto nas redes sociais. "Farás mais falta do que imaginas, mas sou muito abençoada por te ter conhecido nesta vida, e tenho a certeza que todos os que o conheceram sentem o mesmo", escreveu.

Leia Também: "Vais fazer mais falta do que imaginas", diz Sydney Sweeney sobre Angus

Tendo isto em conta, destacamos na rubrica 'Foto da Semana' a imagem do ator com a qual noticiámos a sua morte.

Angus Cloud © Getty Images

--

SOS Voz Amiga (entre as 16h e as 24h) - 213 544 545 (Número gratuito)

- 912 802 669 - 963 524 660

Conversa Amiga (entre as 15h e as 22h) - 808 237 327 (Número gratuito) e 210 027 159

SOS Estudante (entre as 20h e a 1h) - 239 484 020 - 915246060 - 969554545

Telefone da Esperança (entre as 20h e as 23h) - 222 080 707

Telefone da Amizade (entre as 16h e as 23h) – 228 323 535

Todos estes contactos garantem anonimato tanto a quem liga como a quem atende. No SNS24 (808 24 24 24 - depois deve selecionar a opção 4), o contacto é assumido por profissionais de saúde. A linha do SNS24 funciona 24 horas por dia.