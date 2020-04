O mundo da representação nacional ficou mais pobre. Partiu, na madrugada desta sexta-feria, 17 de abril, o ator Filipe Duarte, vítima de enfarte do miocárdio. O artista deixa-nos aos 46 anos e com uma já muito acarinhada carreira na arte de representar.

Assim que a notícia foi tornada pública, as redes sociais inundaram-se de homenagens e palavras de despedida ao Pipo "como todos o tratavam".

Além das muitas mensagens que surgiram na Internet, também os diretos da SIC e TVI fizeram questão de deixar algumas palavras neste momento difícil.

Além de Nuno Santos, que o descreveu como "um ator excecional", também Daniel Oliveira afirmou que esta é "uma perda irreparável".

Por sua vez, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, também lamentou a morte do ator. "É triste -lo, tão novo, a meio de uma carreira e de uma vida", disse.

Mas a partida de Filipe Duarte não esteve só em destaque nos meios de comunicação portugueses. A imprensa brasileira noticiou a morte do artista, que recentemente integrou o elenco da novela 'Amor de mãe', com a personagem Gabo.

Filipe Duarte nasceu em Angola, em 1973, e veio para Portugal ainda em criança. Estreou-se no palco nos anos 90, tendo estado muito presente na televisão e no cinema. No pequeno ecrã, o ator participou em vários projetos, entre os quais 'Equador' ou 'Belmonte'. Foram também muitos os filmes que fez, como por exemplo 'A outra margem' (2007) -, de Luís Filipe Rocha, que lhe valeu o prémio de Melhor Ator no Festival de Cinema de Montreal, no Canadá - 'Variações' (2019) e 'Mosquito' (2020).

Filipe Duarte era casado com a atriz espanhola Nuria Mencía, com quem tem uma filha.

Neste adeus repentino, homenageamos o ator na rubrica Foto da Semana com uma fotografia de Filipe Duarte, que vai deixar muitas saudades, especialmente no coração dos familiares, amigos e fãs.

