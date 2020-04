A cultura portuguesa acaba de ficar mais pobre. Morreu na madrugada desta sexta-feira, 17 de abril, o ator Filipe Duarte. Tinha 46 anos.

Uma notícia que levou muitas caras conhecidas a prestar uma última homenagem nas redes sociais, mas não ficaram apenas pela Internet. Além do diretor geral da TVI, Nuno Santos, também Daniel Oliveira, diretor de programas da SIC, lamentou a perda do artista.

No mesmo comunicado, o apresentador do 'Alta Definição' deixou ainda algumas palavras de conforto à família de Filipe Duarte.

"É uma perda irreparável, o Filipe era um dos melhores atores da sua geração, cuja marca do talento ficará para sempre entre nós. Em nome da SIC, onde o Filipe Duarte trabalhou em projectos como Fúria de Viver ou Teorema de Pitágoras, deixamos as nossas mais sentidas condolências à família e amigos do Filipe", disse.

