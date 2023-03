Em contagem decrescente para a estreia dos novos episódios da série documental de Georgina Rodríguez, esta semana foram reveladas as primeiras imagens da segunda temporada.

Um projeto audiovisual onde a companheira de Cristiano Ronaldo partilha o momento difícil da perda do bebé Ángel.

"Há mais de 40 milhões de pessoas que me seguem, mas ninguém sabe realmente o que sinto. Este ano vivi o melhor e o pior momento da minha vida num instante", confessou Georgina.

Um tema que marcou a semana e estas são também imagens muito aguardadas. Por isso, destacamos na rubrica Foto da Semana, do Fama ao Minuto, as primeiras imagens da segunda temporada de 'Soy Georgina', que chega no dia 24 de março.

De referir que a revista Hola teve acesso aos primeiros três episódios desta nova temporada, tendo contado que Georgina sofreu três abortos.

Foi em abril do ano passado que Georgina e Cristiano Ronaldo viram partir o bebé, irmão gémeo de Bella. O casal tem ainda em comum a pequena Alana Martina, de cinco anos. CR7 é ainda pai dos gémeos Eva e Mateo, de cinco anos, e de Cristianinho, de 12, que nasceram através de uma barriga de aluguer.

A primeira temporada de 'Soy Georgina' estreou em janeiro de 2022, e contou com seis episódios.

