Esta terça-feira, dia 19, é um dia especial para a família real da Suécia. Os Bernadotte estão em festa com o aniversário do príncipe Alexander, filho de Carl Philip e de Sofia, que hoje completa seis anos.

O aniversário foi assinalado nas redes sociais do filho de Carlos Gustavo com a divulgação de uma adorável fotografia do príncipe que mostra como está crescido.

De recordar que Carl Philip e Sofia têm ainda mais dois filhos: Gabriel, de quatro anos, e Julian, de um.

