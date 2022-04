Esta quarta-feira, o Palácio Real de Estocolmo abriu portas a ilustres personalidades suecas para um jantar de gala oferecido pela família real.

O evento contou com "representantes do corpo diplomático, parlamento, governo, autoridades, ciência, desporto, negócios e cultura, bem como pessoas que a Família Real conheceu durante as suas viagens pelo país", esclareceu a Casa Real nas redes sociais.

Os reis Carlos Gustavo e Sílvia foram os grandes anfitriões. Não faltaram também Victoria, a princesa herdeira, e o marido desta Daniel, assim como Carl Philip e a mulher, Sofia.

Veja na galeria as imagens desta noite cheia de encanto e elegância.

