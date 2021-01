O aproximar da data das eleições presidenciais em Portugal, marcadas para o dia 24 de janeiro, levou Blaya Rodrigues a usar as suas redes sociais para, usando o seu exemplo de vida, apelar aos seguidores para que não deixem de exercer o seu direito de voto.

"Chegou a altura de falar, falar e falar sobre o voto. O teu voto é importante! Vou ser muito sincera. Eu comecei a votar há bem pouco tempo. Era toda do saf***, e do pensamento que o meu voto não iria contribuir nada para a mudança, e tenho a certeza que muita gente que está aqui no meu Instagram também pensa da mesma maneira. Mas se eu pensar assim, o meu amigo pensar assim, o primo do meu amigo pensar assim e etc... a bolha vai enchendo e acaba por rebentar", realça, dando conta de que é preciso deixar a preguiça de lado e fazer do voto uma oportunidade de "tentar mudar para melhor".

"Foram precisos praticamente 30 anos para eu começar a votar e tomar consciência que a mudança começa POR MIM! Não cometas o mesmo erro que eu. VOTA", apela ainda a cantora e dançarina, que resolveu juntar às suas palavras uma fotografia onde surge ao lado da filha. "Escolho esta foto porque o voto é futuro. E aqui está o meu futuro", explica.

Por fim, o alerta para quem não sabe ainda pode votar: "[...] Basta enviares uma mensagem para o 3838", lembra Blaya.

