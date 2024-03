O atual estado de saúde de Carlos III é visto com bons olhos pelo monarca e pelos seus médicos. Um fonte próxima da realeza britânica contou à People que o rei "está positivo" em relação ao cancro com que foi recentemente diagnosticado, sentimento que se estende aos profissionais de saúde que o têm acompanhado.

"Ele está positivo, os médicos estão otimistas", contou a fonte, citada pela revista norte-americana.

A fonte em causa acrescenta que o tratamento fez com que Carlos III "progredisse bem" e que talvez no versão possamos vê-lo a participar num maior número de eventos, dado que o risco de contrair doenças transmitidas pelo ar é menor.

A People dá até o exemplo do Trooping the Colour, uma tradição da infantaria britânica que existe desde o século XVII e que acontecerá no próximo dia 15 de junho.

