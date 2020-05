Foi com uma reportagem da RTP que dava conta do facto de várias pessoas ligadas ao mundo do espetáculo estarem a receber donativos em alimentos que Ruy de Carvalho decidiu abordar o tema na sua página do Facebook.

A pandemia da Covid-19 tem afetado várias famílias espalhadas pelo mundo e Portugal não é exceção, incluindo os que fazem parte da indústria das artes e do espetáculo.

"Nem sei o que vos diga... A situação já não me toca directamente, mas é uma realidade para a maioria dos atores, produtores, técnicos... mas também da música, do bailado... A situação que se está a viver é um descalabro para a maioria dos agentes culturais para quem os apoios são praticamente nenhuns", começou por escrever o ator na rede social.

"Os teatros não vão conseguir abrir com as regras que todos devemos seguir... É impossível viver com uma sala só com 30, 40 ou 50 pessoas... isto se as pessoas forem ao teatro. E depois? Quem paga os compromissos que há para cumprir?", acrescentou, apelando para que as famílias mais afetadas no mundo do espetáculo sejam ajudadas.

"Espero que alguém faça alguma coisa rapidamente... Se assim não for, a fome e a miséria serão uma realidade num dos setores mais importantes... a cultura... e os artistas", rematou.

