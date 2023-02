Sasha Walpole, agora com 40 anos, foi a mulher com quem o príncipe Harry perdeu a virgindade. O filho do rei Carlos III falou sobre este episódio no seu livro biográfico, 'Na Sombra', e agora Sasha quebrou o silêncio para confirmar a história.

Aconteceu em julho de 2001. Harry escreveu que "uma mulher mais velha" amante de cavalos o tratou "não muito diferente de um jovem garanhão", e que de pois de um "envolvimento rápido, ela deu-lhe uma palmada no rabo e mandou-o embora".

"Um dos meus muitos erros foi deixar isto acontecer num campo, atrás de um bar muito movimentado. De certeza que alguém nos viu", escreveu o príncipe. Na altura Harry tinha 16 anos, quase a completar 17, e Sasha Walpole estava a comemorar o 19.º aniversário.

"Eu sou a mulher com quem o príncipe Harry perdeu a virgindade", disse Sasha Walpole ao The Sun este domingo. Nesse dia estavam a festejar o seu aniversário, no Vine Tree Inn, em Norton, Wiltshire, e beberam álcool (tequila, Baileys e Sambuca). Depois, recorda, saíram do bar para ir fumar e esconderam-se dos seguranças num campo. Isto porque Harry não queria ser visto a fumar. E foi aí que tudo aconteceu.

"Estávamos bastante bêbados nesse momento. Dei um cigarro ao Harry. Acendi o meu e depois o dele. Terminamos de fumar e simplesmente aconteceu. Ele começou a beijar-me. Não houve conversa nem palavras", relatou.

"Foi emocionante aquilo que estava a acontecer, principalmente pela forma como estava a acontecer. Ficámos fora durante 15 minutos, mas o sexo durou cerca de cinco minutos", detalhou ainda.

Sasha Walpole garantiu que este encontro sexual não foi "planeado". "Ele era jovem. Éramos puramente amigos e foi um pouco maroto, no sentido de que não deveria ter acontecido", acrescentou.

"Lembro-me que usava umas calças pretas com um top preto justo, botas da mesma cor de pele e um cinto largo colorido. Quando voltei ao bar, não estava com o cinto. Para mim não era o príncipe Harry. Era o Harry, o meu amigo - e algo que saiu fora do controlo. Acontece que ele era um príncipe", continuou.

"Não sabia que ele era virgem", explicou. "Mas estávamos bêbados. Não teria acontecido se não estivéssemos. Foi apenas um momento de paixão - espontâneo, selvagem, excitante", lembrou.

"Agarrei o rabo dele e dei-lhe uma palmada. Foi com uma mão. Ele tinha um lindo rabo cor de pêssego - mas era jovem", lembrou ainda, destacando também que naquele dia estava chateada porque se tinha separado do primeiro namorado. Naquela noite, o seu 'ex' apareceu no bar com a nova namorada. "O Harry era meu amigo e sabia que eu estava arrasada e chateada", disse.

Depois do envolvimento sexual, seguiram em direções diferentes e voltaram para o bar. "Estivemos fora durante 15 minutos e foi tempo suficiente para os seguranças começarem a ficar preocupados sem saber onde ele estava", realçou.

"Eu e o Harry nunca trocamos mensagens ou ligamos depois disto. Não me importei. Não estava envergonhada", partilhou.

Sasha Walpole contou ainda que não foi avisada sobre este momento estar relatado no livro do príncipe Harry.

