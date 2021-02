Ana Catharina foi uma das concorrentes que entrou no 'Big Brother - Duplo Impacto' na semana passada, mas poucos dias depois teve de deixar a casa mais vigiada do país. Um problema de saúde afastou a concorrente do reality show da TVI, tema que foi o grande destaque da conversa com os jornalistas, esta terça-feira, depois de ter estado no programa 'Dois às 10' onde revelou que foi diagnosticada com uma "infeção urinária".

“Entrei bem, mas depois comecei a sentir muitas dores no abdómen e fui atendida muito rapidamente pela produção. Como não sabiam o que era, acharam que o melhor seria fazer uma análise, e como lá não tinham como fazê-las, levaram-me para o hospital. Graças a Deus, não foi nada sério, foi um infeção que está a ser tratada e estou em observação para perceber se tenho febre... Mas por enquanto está tudo bem”, começou por dizer aos jornalistas.

A concorrente brasileira poderia ter entrado de novo no programa, depois de ter estado no hospital, mas para isso teria de ficar duas semanas fechada no bunker a cumprir o período de quarentena por causa da pandemia da Covid-19. Opção que não foi aceite por Ana Catharina.

“Os primeiros dias - passei lá [no bunker] quatro dias antes de entrar na casa – passei bem. Acho que três ou quatro dias para dormires e restabeleceres o sono é ótimo, agora duas semanas é muita coisa para um ser humano ficar lá trancado, sem janelas", explicou, referindo-se aos motivos que a levaram a não voltar para o jogo.

Estando, aliás, em recuperação da infeção, Ana Catharina sentiu que ficar fechada no bunker poderia não ser fácil e por isso decidiu desistir. “E depois iria entrar na casa já mais para o fim e acho que não seria justo para as pessoas que lá estão”, acrescentou.

Sobre a entrada na casa, a concorrente partilhou ainda que sente que foi bem recebida pelos colegas. "Todos foram muito educados comigo, receberam-me super bem", afirmou.

Questionada sobre se ia com alguma estratégia de jogo definida ou com alguma mensagem a passar, respondeu: "Estratégia nunca tenho. Acho que o reality show é um lugar para nós convivermos com as outras pessoas. Simplesmente viver. As coisas vão acontecendo com o passar do tempo, vamos conhecendo as pessoas e as coisas vão-se desenrolando. Não tenho estratégica até porque nunca entendi que jogo é esse. Mas a mensagem acho que é seres tu. E o ser vegan, acho importante ser dito na televisão".

A concorrente frisou a importância de dar voz ao veganismo - prática de se abster do uso de produtos de origem animal - "para as pessoas pensarem [de modo] um pouco diferente e ficarem mais atentos à causa animal". "Eles estão a ser explorados. Estando lá é uma boa oportunidade para falar sobre o veganismo”, continuou.

Precisamente sobre a sua opção de 'jogo' no reality show, alguns comentadores disseram que Ana Catharina não iria acrescentar nada ao jogo. Em relação a tais comentários, a concorrente disse: "Acho que o reality show, pela definição que vi, é viver a realidade e cada um vive à sua maneira. Eu não sou o tipo de pessoa que vai arranjar discussões ou dar uma opinião de uma forma agressiva. Não sou essa pessoa e nem vou ser em qualquer lugar".

"Se não falas ou és mais gentil é porque és planta. Eu não sou planta, eu sou 'floresta', porque em todos os lugares onde estou quero espalhar a minha gentileza e deixar um ambiente mais agradável. Acho desnecessário as pessoas estarem a picarem-se umas às outras para poderem destacar-se. Acho que não é necessário partir para qualquer tipo de violência”, destacou ainda.

A concorrente não se arrepende de ter entrado na casa, apesar de ter sido por poucos dias. "Acho que as coisas acontecem como tem de ser", diz. E como não ia com nenhuma estratégia definida, também sente que não ficou nada por fazer no programa, além do desejo de vencer o prémio final. “Claro que todas as pessoas ali querem ganhar o prémio".

Agora que saiu do reality show, Ana Catharina pretende continuar com as aulas online de yoga, além de uma novidade que vai ser lançada esta semana: O segundo livro, em e-book.

Leia Também: "Já tinha ido muitas vezes à psicóloga, já estava desgastada"