Sendo blogger de viagens e tendo a sua própria agência, João Cajuda já teve a oportunidade de estar nos mais diversos lugares do mundo, inclusive no continente africano. Ora, uma vez que está impedido de sair de casa por causa da quarentena, João decidiu recordar um dos países que mais o marcou: Tânzania.

"Estas são imagens que captei a uma das tribos mais raras de África, os Hadzabe. Não é fácil lá chegar, vivem perto do lake Eyasi, não muito longe das planícies do Serengeti. Têm um línguagem própria e são poucas as pessoas que sabem comunicar com eles", começa por descrever.

"Foi um dos dias mais insólitos da minha vida. Mal acordam fumam erva como não se não houvesse amanhã. De seguida, já com a ilusão que nenhum leão lhes irá fazer frente fomos à caça por entre a savana", descreve.

"Apenas comem o que caçam, geralmente babuínos. A caçada até podia ter corrido melhor se não fosse a chuva torrencial que nos levou a abrigar mais de uma hora num mini galinheiro que encontramos. No fim do dia já sabia fazer fogo, colher mel das árvores e usar o arco e flecha. Que saudades de África!", confessa.

Veja o vídeo:

Leia Também: "Podes ter talento, mas se não trabalhares nada cai do céu"