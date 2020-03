Foi durante o percurso académico que Manuel Marques percebeu que o design gráfico não era a profissão que iria preencher por completo o seu coração. “Desde pequenino que já gostava muito de teatro”, recorda.

A adormecida vontade de ser ator despertou quando veio morar para Lisboa para aprofundar os estudos, e acabou por dar asas a esse desejo. Paralelamente ao curso de design, tirava formações na área da representação, com a ajuda dos pais. “A vontade de ser ator falou mais alto”, reconhece.

Hoje é um dos rostos mais conhecidos do entretenimento da RTP, estando já há largos anos ao lado de Herman José. E já foram muitas as figuras públicas que imitou na estação pública. Percurso que foi recordado e partilhado em conversa com o Fama ao Minuto, sem esquecer da família, o pilar da sua vida.

Acredita que as coisas acontecem com trabalho e não com sorte. “Não fico à espera de ter sorte, não fico à espera que as coisas aconteçam”, esta é uma citação sua… Como recorda o início desta caminhada no mundo da representação? Quais foram os maiores desafios com que se deparou?

Foi entrar no mercado de trabalho. Investi muito na formação. Não fui para o conservatório porque ao mesmo tempo queria acabar o curso na Belas-Artes. Mas depois, como estava a dar esta despesa extra aos meus pais, quis fazer alguma coisa profissional e comecei a ir a castings. Essa foi a parte mais complicada.

Ouvem-se muitos 'nãos' no início?

Sim! As portas fecham-se constantemente e não podemos desistir. Ainda foram três ou quatro anos até ter o primeiro trabalho profissional, até passar num casting para o meu primeiro anúncio em televisão. E depois, ao mesmo tempo, já estava a fazer teatro amador. Comecei a fazer na Guilherme Cossoul, fundei um grupo de teatro, tinha feito também o Chapitô, mas eram coisas amadoras. E senti necessidade de contribuir para pagar isto tudo… [risos]

Apareceram os primeiros anúncios, depois comecei a fazer dobragem de desenhos animados – isso foi uma coisa que eu adorei fazer -, até um dia em que faço um workshop maior com o António Pedro Vasconcelos, o Nicolau Breyner e a Patrícia Vasconcelos. Esse workshop teve uma audição muito complicada porque era para profissionais e eu consegui entrar. Uma das professoras deu o meu contacto para um casting no programa da Maria Rueff, na SIC. Cheio de medo, fui fazer o casting, fiquei para pequenos papéis e fui crescendo nessa primeira série. Gostaram imenso de mim e comecei a fazer cada vez mais papéis com mais relevância. Ia, entretanto, fazer parte do elenco principal da segunda série, mas depois esta foi cancelada. Estávamos a viver aquela fase muito complicada em televisão com o ‘Big Brother’, a SIC a ter de fazer frente à TVI que estava em crescimento… Passei depois o choque de passar seis, sete meses sem trabalho. Não tinha nada para fazer. Fazia uns anúncios de rádio...

Quando cheguei aos ensaios tinha lá escrito no alinhamento: apresentação da entrada do novo membro na equipa, Manuel Marques. Eu não sabia de nada e isto foi anunciado em direto. E entrei para o elenco do Herman

Foi o primeiro choque face à realidade da profissão?

Sim. Ter de pedir outra vez ajuda aos meus pais… Foi um choque grande. Até que o Nuno Lopes - que é muito meu amigo e estava a trabalhar com o Herman José – disse-me para ir assistir ao ‘Herman SIC’, que era gravado em direto ao domingo. No intervalo, o Herman veio falar comigo e disse-me se eu estava interessado em fazer um especial do programa. Aceitei logo, fiz esse especial e achava que iria ficar por ali, que não iria fazer mais nada com o Herman, que era o meu sonho. Mas depois o Nuno Lopes convidou-me outra vez para ir ao programa e quando cheguei aos ensaios tinha lá escrito no alinhamento: apresentação da entrada do novo membro na equipa, Manuel Marques. Eu não sabia de nada e isto foi anunciado em direto. E entrei para o elenco do Herman.

Onde continua até aos dias de hoje… O que mais aprendeu com o apresentador e comediante?

Tudo! Em comédia aprendi tudo! O Herman é um mestre!

O que é que ele simboliza para si?

É o maior comediante português, um grande comunicador… É uma das figuras máximas do nosso país. Foi quem mudou o humor nacional e é o meu mestre.

Na altura também estava no auge a Parrachita [Maria Vieira], que hoje está afastada dos ecrãs nacionais… Como é o seu contacto com a atriz?

Dei-me muito bem com a Maria Vieira e tenho um grande carinho por ela.

No caso do Quintino até foi uma surpresa para nós porque o Goucha e a Cristina (na altura ainda estavam juntos na TVI) brincavam com a situação e houve uma altura em que, do nada, esse senhor disse que não gostava

De todos os artistas com quem se cruzou, com quem é que mais aprendeu?

O Herman, sem dúvida. Não tive contacto com eles, mas os Monty Python são uma referência, e os dois mais importantes para mim são o Woody Allen e o Peter Sellers.

Os seus trabalhos são maioritariamente de imitações de várias personalidades, e por vezes há pessoas que não gostam de ver os outros a imitá-las, recordo por exemplo a reação de Quintino Aires… Recebem muitas críticas?

Não, não. É muito raro. No caso do Quintino até foi uma surpresa para nós porque o Goucha e a Cristina (na altura ainda estavam juntos na TVI) brincavam com a situação e houve uma altura em que, do nada, esse senhor disse que não gostava. Está no seu direito. Toda a gente está no seu direito de dizer que não gosta, mas é muito raro acontecer.

Por norma ‘alinham’ na brincadeira?

Sim, sempre. É complicado a pessoa sentir-se imitada. Tenho quase a certeza de que alguns visados não gostam tanto, mas depois vão-nos dizer que adoraram.

Como é o seu processo de criação de uma personagem?

É moroso. Ainda me lembro, nos primeiros anos no ‘Herman SIC’ ou no programa da Maria Rueff de ser complicado imitar alguém porque não tínhamos a ferramenta do YouTube, como temos hoje em dia. Tínhamos de requisitar cassetes de vídeo... Era mesmo muito complicado. O Peter Sellers dizia que as personagens que fazia primeiro construía a voz da personagem e depois ia pela fisicalidade, e eu faço igual.

Acho que se pode brincar com o racismo, com os movimentos do ‘MeToo’, com a morte… Pode-se brincar com tudo porque está na ordem do dia, e o que está na ordem do dia é passível de ser satirizado. Mas é preciso saber fazê-lo

E qual a maior dificuldade em conseguir imitar a outra pessoa… Quando são pessoas mais próximas acaba por ser mais díficil?

Eu não sou capaz de imitar a minha irmã [a apresentadora Ana Marques]. É uma convivência desde que nasci. Acho que nós devemos ser tão parecidos na maneira de falar que é difícil para mim fazer aquele papel, não sei porquê. E, no entanto, imitava todas as pessoas da família. As minhas primeiras imitações foram o meu avô, o meu pai, o meu tio…

Quando é que uma paródia deixa de ter piada?

Às vezes por desgaste. A piada pode ser feita de maneira diferente, mas já foi feita tantas vezes… E às vezes por essa fronteira do humor, pelo mau gosto. Mas eu parto do princípio de que se pode brincar com tudo e é só uma piada. Vi há pouco tempo um dos espetáculos do Ricky Gervais e ele disse: “Vamos todos morrer um dia, é só uma piada”. Eu acho que se pode brincar com o racismo, os movimentos do ‘MeToo’, com a morte… Pode-se brincar com tudo porque está na ordem do dia, e o que está na ordem do dia é passível de ser satirizado. Mas é preciso saber fazê-lo.

É porque quando se está a brincar não se está a ofender, não há essa intenção?

Sim. Eu encaro como desdramatizar, é uma forma de exorcizar o problema.

O António Feio é dos melhores exemplos que pode existir de sátira da sua própria situação. É um exemplo extraordinário. E foi também um dos meus mestres

Encarar a vida com um sorriso?

Sim! Lembro-me, por exemplo, do António Feio - que estava a lutar contra um cancro e sabia - brincar muito [com a sua condição de saúde]. Fizemos uns sketches n‘Os Contemporâneos’ sobre isso… Para mim é o melhor exemplo de se poder brincar com o seu próprio drama. O António Feio é dos melhores exemplos que pode existir de sátira da sua própria situação. É um exemplo extraordinário. E foi também um dos meus mestres.

Sente que este trabalho humorístico acaba por ser um bocadinho ingrato por ter de estar sempre bem disposto, mesmo nos momentos difíceis?

Não, o humorista não está sempre bem disposto. Tenho os meus fantasmas, os meus momentos maus. O Charlie Chaplin, por exemplo, era uma figura tremendamente atormentada.