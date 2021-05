Katia Aveiro deixou a faceta de 'mamã babada' falar mais alto na sua última publicação nas redes sociais ao recuperar um tesourinho com Dinis, o seu filho do meio.

A imagem, registada há sete anos, mostra mãe e filho num momento de grande cumplicidade. "Um 'throwback to' de quando o meu do meio tinha 4 anos... O tempo simplesmente voou... E é preciso saber viver, amar e ser feliz", escreveu na legenda do registo.

Recorde-se que Dinis, assim como Rodrigo, de 20 anos, são frutos do anterior relacionamento com José Pereira. A irmã de Cristiano Ronaldo é ainda mãe de Valentina, de um ano, que nasceu da sua atual relação.

