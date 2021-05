O futuro profissional de Cristiano Ronaldo tem estado entre os temas de maior destaque na imprensa. Depois de o craque português ter retirado a sua coleção de carros de Turim, onde joga pela Juventus, especula-se que esta decisão poderá indicar uma mudança de clube na próxima época.

Até ao momento pouco se sabe sobre esta possibilidade, que não passa ainda de um rumor, mas entre os fãs cresce a dúvida e os mais curiosos até já começam a abordar a família de CR7 em busca de esclarecimentos.

Em resposta às muitas questões que tem recebido sobre o tema, Katia Aveiro partilhou esta terça-feira um desabafo na sua conta oficial de Instagram.

"Sobre por quem eu torço, sobre por quem eu vibro desde que me conheço por gente, sobre o meu verdinho, Sporting Clube de Portugal, na vitória ou na derrota. Não sou de outro clube que não seja este, torço por outros por carinho, tipo o Grémio de Porto Alegre, mas porque o meu marido é adepto do clube, porque moro no Brasil e só por isso mesmo. Sofro pela seleção do nosso Portugal até sempre. Isso sim", começa por apontar a irmã de Ronaldo, que juntou às suas palavras uma fotografia onde se mostra com uma camisola do Sporting.

Apesar de adepta do clube onde Ronaldo deu os primeiros passos rumo ao sucesso, Katia tem uma postura diferente da mãe Dolores, que chegou a dizer que ia falar com o filho para este voltar ao Sporting, e afirma: "Não sou empresária de futebol, não contrato jogadores, não mando na carreira de ninguém, não sou influência para decisões de nada no que respeita a carreira profissional e desportiva de ninguém".

"Se apoio algum clube não quer dizer que os meus familiares também o façam ou saibam inclusive que eu apoio determinado jogo ou clube, é surreal e até incomoda pensarem que a minha vida gira em torno disso. É muito chato eu partilhar a minha vida ou algo nas minhas redes e o foco ser outra pessoa que não eu, que nem tem nada a ver com o meu público", continua, indignada com os seguidores que a abordam com assuntos relacionados ao irmão.

"Tenho a minha vida, o meu trabalho, o meu caminho e as minhas opiniões, e os meus irmãos as deles. Ponto final", completa.

