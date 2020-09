A RTP1 celebra uma data muito especial. Um dos programas de maior sucesso da estação, 'O Preço Certo', estreou há precisamente 30 anos, a 17 de setembro de 1990.

Um formato que já teve quatro apresentadores à frente do mesmo, Nicolau Breyner, Carlos Cruz e Jorge Gabriel, estando há 17 anos com Fernando Mendes ao comando.

"Se chegar aos 20 [anos n'O Preço Certo'] já é muito bom. Depois vou tentar chegar aos 21... Pensavas que eu ia dizer que ia para outro canal... Não! Eu deste canal só vou para o Canal da Mancha", disse Fernando Mendes numa reportagem que foi transmitida no Telejornal.

A data foi celebrada durante a emissão d'O Preço Certo', como foi destacado nas stories da página de Instagram do apresentador. Veja esse momento no vídeo da galeria.

Leia Também: Fernando Mendes destaca novo marco de Cristiano Ronaldo. "Que maravilha"