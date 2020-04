Carlos Costa resolveu esta sexta-feira, dia 24, presentear os seus seguidores do Instagram com um vídeo que nos faz recuar 10 anos no tempo.

As imagens, que pode ver na publicação abaixo, recordam uma das atuações do polémico artista no programa 'Ídolos'.

"10 anos, é isso? Percebi bem produção?", questiona o cantor, que teve no programa de talentos da SIC a oportunidade de se dar a conhecer ao grande público no início da sua carreira.

