Pouco tempo depois de trocarem alianças, em maio de 2018, Meghan Markle e Harry adotaram o primeiro membro da família, um labrador. Sempre reservados quanto à sua intimidade, uma das curiosidades que permanecia por desvendar era o nome do companheiro de quatro patas. Até agora...

O cão do casal chama-se Pula. Esta informação consta no livro 'Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of a Modern Royal Family', da autoria dos jornalistas Omid Scobie e Carolyn Durand, e foi dada a conhecer agora pela revista People.

Porquê Pula? O nome é particularmente simbólico para os duques de Sussex, uma vez que representa a moeda de Botswana, em África, onde viveram os primeiros momentos felizes enquanto casal.

