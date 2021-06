É dia de festa para Cristiano Ronaldo. Foi há precisamente 11 anos que no dia 17 de junho o jogador português foi pai pela primeira vez. Cristiano Ronaldo Júnior, conhecido desde sempre como Cristianinho, nasceu com recurso a uma barriga de aluguer para tornar real o sonho de CR7.

Neste dia particularmente especial, o jogador português assinalou a data nas redes sociais com uma mensagem dedicada ao filho mais velho.

"Muitos parabéns, meu amor! És um orgulho para o papá. 11 anos de muitas alegrias e sorrisos. Que lutes sempre pelos teus sonhos. Amamos-te muito", escreve o craque, que às suas palavras juntou fotografias recentes do menino.

Cristiano Ronaldo não estará hoje com o filho por estar ao serviço da Seleção Nacional no Euro 2020, ainda assim a data será certamente celebrada. Cristianinho deverá festejar ao lado de Georgina Rodríguez, namorada do pai, e dos irmãos, os gémeos Eva e Mateo e Alana Martina.

