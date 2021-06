Esta terça-feira, dia 15 de junho, Cristiano Ronaldo protagonizou um momento no mínimo caricato. O jogador português decidiu retirar da sua frente duas garrafas de Coca-Cola, que estavam na mesa onde foi dar uma conferência de imprensa antes do jogo com a Hungria, evidenciando a sua preferência por água.

Não ficando indiferente ao assunto, a irmã do craque, Katia Aveiro, voltou a brincar com o mesmo na sua conta de Instagram, desta vez reproduzindo o momento, mas à sua maneira.

Em vez de água, Katia mostrou a sua preferência por... café. Poderá ver o vídeo na galeria.

Já depois disto, nas suas stories do Instagram, Katia partilhou também a resposta que deu a um internauta que a chamou de "parola". "Uma parola bem resolvida ao contrário de ti. Frustrada é complicado, não é? Tenho pena".

Resposta dada por Katia Aveiro a internauta que a chamou de "parola"© Instagram - Katia Aveiro

