Antes de ter marcado os dois golos da vitória de Portugal contra a Hungria, Cristiano Ronaldo já estava no centro das atenções por um momento caricato. O craque português agitou as redes sociais depois de se terem tornado virais as imagens em que aparece a retirar duas garrafas de coca-cola da mesa de conferência de imprensa do Europeu de futebol, dando preferência a uma garrafa de água.

Após tal incidente, foram muitos os que aproveitaram o momento para criar 'memes', e a irmã de CR7, Katia Aveiro, não resistiu em partilhar um dos vídeos que brinca com o gesto do craque português.

Nas stories da sua página de Instagram, Katia destacou um vídeo onde substituíram a coca-cola por um garrafão de vinho. Veja na galeria.

