O Instagram tem sido o 'palco' onde Fernando Daniel, assim como muitos outros artistas, partilha alguns desabafos ou momentos especiais.

Ainda esta quinta-feira, depois de ter vivido uma noite mágica com o concerto no Coliseu do Porto, o cantor recorreu de novo à rede social para falar deste dia único.

"A vida tem destas coisas quando se sonha muito, mas, acima de tudo, quando se trabalha o dobro daquilo que se sonha. Um dia estava num túnel de uma estação de comboios às duas da manhã a cantar e a tocar guitarra…. a sonhar esgotar salas por este país fora, com o mundo no horizonte", começou por escrever junto de imagens do espetáculo.

"Ontem cantei, toquei guitarra e voltei a sonhar numa das salas mais míticas deste país, esgotada para assistir a esta concretização. Obrigado a todos vocês que tornaram isto possível. Obrigado a toda a minha equipa e convidados por alinharem na perfeição nesta noite que será eternamente inesquecível. Foi adiado dois anos devido ao vírus. Hoje é um sonho tornado realidade", rematou.

