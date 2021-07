Foi no ‘Dois às 10’, da TVI, esta terça-feira, na companhia da mãe, Maria Cerqueira Gomes, que Francisca Cerqueira Gomes comentou as críticas que recebeu ao integrar o elenco de 'Feste é Festa'.

Durante o programa, além de terem falado da recente polémica sobre a vacinação, a jovem, de 18 anos, também abordou toda a agitação depois de ter sido anunciada a sua participação na novela da TVI.

Inicialmente, Francisca e Maria contaram que não veem juntas a novela. “A minha mãe, quando alguma coisa está mal ela diz-me. E eu prefiro que ela me diga depois e não ao mesmo tempo porque depois desconcentro-me”, explicou a jovem.

Em relação às críticas que recebeu na altura que se juntou ao elenco da novela, Francisca confessou: “Tive [dúvidas] quando começaram as críticas no início. Foi a primeira vez que levei com críticas e aí não lidei muito bem. E ponderei. Mesmo a minha mãe perguntou-me se era isto que queria, disse-me que era com isto que ia levar e para me habituar, e disse que se não fosse isto que queria para desistir e nem começar. Pensei e acho que estive bem em continuar”.

Sobre o projeto, acrescentou: “Ultimamente tenho gravado menos, mas tem sido muito bom. Não me podia ter calhado um elenco melhor e tem sido uma experiência ótima”. Mostrando-se assim “muito contente” com a novela.

Leia Também: Maria Cerqueira Gomes: "Esta última polémica foi dura"