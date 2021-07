Maria Cerqueira Gomes e a filha, Francisca, estiveram esta terça-feira, 6 de julho, no programa 'Dois às 10', da TVI. Em conversa com Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz, um dos temas abordados foi a grande polémica que envolveu mãe e filha por causa da vacinação contra a Covid.

"Esta última polémica foi dura, ainda mais porque eu não vi isto chegar e devia ter visto, devia ter percebido. Senti-me [responsável] porque não vi o tsunami chegar", começou por desabafar Maria Cerqueira Gomes.

"Quando fui com ela para ser vacinada, nunca me ocorreu ir à Internet ver se era uma coisa a nível nacional. Peguei nela e fui. E só no dia seguinte é que ela disse que estava a ser insultada. Quando ela me disse, vi o tsunami a chegar. Já sabia onde estava metida e que ia dar uma confusão desgraçada. Aí senti-me responsável, sem culpa nenhuma”, acrescentou.

Por sua vez, Francisca não ficou tão afetada como a mãe. “Ela ficou na dela, eu é que percebi o que vinha e fiquei mais receosa. Já sabia que ia levar [sofrer consequências]", rematou.

Recorde-se que Francisca, de 18 anos, foi vacinada contra a Covid-19 no dia 23 de junho, momento que destacaram nas redes sociais e que as deixaram debaixo de críticas. Isto porque a vacinação acima dos 18 anos ainda não arrancou. Neste momento só as pessoas com mais de 27 anos é que podem agendar a vacina.

De lembrar também que na altura a Administração Regional de Saúde (ARS) do Norte abriu um inquérito para apurar as circunstâncias da vacinação de jovens de 18 anos. A diretora do agrupamento de Centros de Saúde do Porto Oriental foi depois suspensa, acabando por se demitir.

