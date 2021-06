A polémica instalou-se quando Maria Cerqueira Gomes, de 38 anos, e a filha, Francisca, de 18, revelaram que tinham sido vacinadas contra a Covid-19, na quarta-feira, 23 de junho.

Ambas foram alvo de duras críticas, especialmente a filha da apresentadora da TVI, uma vez que a vacinação acima dos 18 anos só deverá arrancar no dia 4 de julho.

Maria Cerqueira Gomes frisou, entretanto, que teve conhecimento de que estava a decorrer no Centro de Vacinação do Cerco esta 'campanha' da "chamada vacinação aberta a partir dos 18 anos".

Mas, apesar toda a agitação que continua a haver sobre o assunto, a apresentadora voltou a lamentar os "insultos" que têm recebido. "Eu só tive conhecimento disto e levei a minha filha. Chega de insultos e ignorância. Por favor", afirmou numa publicação que fez nas stories da sua página de Instagram, esta sexta-feira.

De lembrar que a Administração Regional de Saúde (ARS) do Norte abriu um inquérito para apurar as circunstâncias da vacinação de jovens de 18 anos. A diretora do agrupamento de Centros de Saúde do Porto Oriental foi suspensa mas, entretanto, soube-se que a mesma demitiu-se.

