Maria Cerqueira Gomes, de 38 anos, e a filha Francisca, de 18, foram vacinadas contra a Covid-19 esta quarta-feira, 23 de junho. Um momento que ambas fizeram questão de destacar nas stories do Instagram.

Logo após a partilha, foram muitas as críticas que mãe e filha receberam, sobretudo Francisca, por ter sido vacinada.

"Como assim? A sua filha tem mais de 37 anos para ser vacinada? Das duas umas, ou tem algum problema de saúde ou foi cunha. Mais noção... Existem profissionais de saúde que não foram vacinados porque não têm mais de 37 anos", escreveu uma internauta.

Mensagem que a apresentadora da TVI fez questão de responder. "Ontem, na cidade do Porto e noutras cidades do norte, abriram ao final do dia duas horas para pessoas a partir dos 18 anos... Podíamos aparecer sem marcação para se tentar controlar a quarta vaga. Eu fui vacinada, a minha filha também... como todos os outros que souberam e tiveram horas como nós à espera da oportunidade", explicou. "Tenho pena que se continue a apontar o dedo sem conhecimento", acrescentou.

Numa outra publicação, destacou: "Não há pandemia que acalme estas almas... Há dias em que é difícil gerir... Ps. Sei que hoje no Cerco vão fazer igual... Estejam atentos e levem água e chapéu. É duro, mas compensa! Vacinam enquanto houver vacinas. Parabéns aos profissionais de saúde que, mais uma vez, estão a dar o litro".

E para terminar o assunto, dedicou algumas palavras à filha, Francisa, depois de esta ter sido "insultada".

"Para terminar o assunto... Tenho de dar os parabéns à Francisca pela capacidade na gestão das suas redes. Foi insultada várias vezes desde ontem porque foi vacinada! Parabéns, filha, pela postura. És linda", concluiu.

