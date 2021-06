Aos 49 anos, Nuno Markl recebeu a primeira dose da vacina contra a Covid-19, como mostrou esta quarta-feira aos seguidores da sua página de Instagram.

"A primeira dose já está e o pessoal que está incansavelmente a trabalhar no Complexo Desportivo de São Domingos de Rana merece diversos prémios: de simpatia, de dedicação, de abnegação; a vida deles são turnos seguidos, de sorriso no rosto (não se vê por causa das máscaras, mas sente-se), chutos no rabo do cansaço e um espírito de missão que une civis, militares e profissionais de saúde", começou por escrever na legenda de uma fotografia que retrata este momento.

"Saio contagiado pelo ambiente de incrível alegria em face de um verdadeiro Evereste que sobem todos os dias", acrescentou, falando de seguida da "faixa etária mais problemática", aproveitando para deixar um 'apelo'.

"Está a chegar a faixa etária mais problemática: consta que a grande fatia dos negacionistas e cépticos está precisamente entre os 30 e os 50. Não é altura de perder tempo com zaragatas: importante é tentar explicar-lhes a importância disto com a mesma dose de empatia e coração com que estas pessoas que conheci hoje administram as vacinas e explicam à população porque é que a ciência importa", completou.

