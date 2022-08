Florbela Queiroz, de 79 anos, partilhou nos últimos dias através da sua conta oficial de Facebook um desabafo emotivo que preocupou amigos e seguidores da atriz.

"Não sei que fazer. A saudade e a solidão dão vontade de tapar a cabeça e nada mais", declarou.

Florbela atravessa um momento deliciado desde a morte do seu único filho, Manuel João, em maio deste ano.

Já a 13 de julho, a atriz tinha feito um desabafo tocante onde afirmava: "O meu Manuel partiu a 13 de maio. Três meses de tristeza, três meses de solidão, três meses em que só me arrasto. Que estejas em paz, filho, porque eu não consigo".

Apesar de estar a viver dias difíceis, Florbela tem contado com a ajuda do trabalho para distrair-se. A atriz encontra-se a percorrer o país com a peça de teatro 'Olha Que Duas', na qual contracena com Natalina José.

