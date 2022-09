Primeiro ao lado de 'Pipoca Mais Doce' e, depois, acompanhado por Marta Gil, Flávio Furtado já tem lugar cativo nas galas do 'Big Brother'. Ao publicar uma fotografia ao lado de Cristina Ferreira, apresentadora do formato e diretora de entretenimento da TVI, o comentador deixou uma frase curiosa na legenda.

"Ama-se mais o que se conquista com esforço", pode ler-se, com recurso a uma fotografia de ambos tirada na última gala do programa.

Recorde que o início da carreira de Flávio Furtado em televisão ficou marcado pela participação no 'Você na TV', conduzido por Manuel Luís Goucha e, precisamente, por Cristina Ferreira.

Leia Também: Cadela do 'Big Brother VIP' que Flávio Furtado adotou faz 9 anos

Leia Também: Flávio Furtado mostra os bastidores do 'Big Brother'