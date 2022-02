Esta segunda-feira, dia 21, Flávio Furtado recorreu à sua página de Instagram para fazer um misterioso desabafo no qual fala das suas fragilidades.

"Debaixo da maquilhagem e por trás do meu sorriso, sou apenas um tipo normal que às vezes também falha. E já falhei tanto. Mas são essas falhas que me ajudam a crescer", escreveu.

O comentador do 'Big Brother' não especificou a que se refere na mensagem, mas, tendo em conta que foi publicada no rescaldo da gala que expulsou Liliana Almeida, poderá estar relacionada com algum comentário dito durante o direto.

